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07:30, 16 августа 2018

Эксперты ООН призывают немедленно освободить Олега Сенцова

Украинский режиссер уже более 94 дней держит голодовку в российской колонии, его жизнь в неминуемой опасности. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Обращение подписано тремя спецдокладчиками комитета в различных гуманитарных сферах.

Комментарии

6

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danko_badka 16 августа 2018 | 07:34

Доктор Хайдер держал 2 года.

multipulti 16 августа 2018 | 08:02

danko_badka: - что ж , больше санкций разных...

ukraminadozemljudobrjt 16 августа 2018 | 07:42

Он уникум, режиссер без фильмов и прожил уже 90 дней.

vlabumur 16 августа 2018 | 07:45

Идиотам которые считают,что Сенцов голодает напомню.

Сенцову назначена поддерживающая терапия — он принимает питательную смесь Nutridrink по 10 мерных ложек пять раз в сутки, а также препараты, улучшающие питание сердечно-сосудистой и нервной систем.

Полноценное питание Нутридринк предназначено для людей, придерживающихся особой диеты. Продукты серии Нутридринк являются сбалансированным питанием с повышенным содержанием белка и энергии и подойдут в качестве основного или единственного источника питания в течение неограниченного периода времени.
Официальный сайт Nutricia Advanced Medical Nutrition

Наиболее точный ответ на вопрос о том, сколько живет человек без еды, это примерно 20-25 дней, если речь идет о мужчине, который имеет массу тела 70 килограмм. Женщины и пожилые люди могут прожить без пищи немного больше. По статистике, без пищи первыми умирают молодые люди в возрасте 15-17 лет, затем, мужчины, после них пожилые люди, и самыми последними погибают женщины.

Смерть при голодании обычно наступает, когда потеря от собственного веса составляет 30-40%. Но все же среди закономерностей существуют исключения. Известен такой случай, который стал рекордом «Книги рекордов Гиннеса», когда женщина в Африке прожила без еды 102 дня. Некоторые люди могут выжить при отсутствии еды в течение 50 дней, а, некоторые погибают уже на 15 день.

vera14 16 августа 2018 | 07:47

vlabumur: он принимает питательную смесь Nutridrink по 10 мерных ложек пять раз в сутки, а также препараты, улучшающие питание сердечно-сосудистой и нервной систем. \
Во сколько же обходиться нашему бюджету питание "голодающему" Сенцову?

timwlad86 16 августа 2018 | 08:01

Эксперты ООН призывают немедленно освободить Олега Сенцова
Украинский режиссер уже более 94 дней держит голодовку в российской колонии, его жизнь в неминуемой опасности. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Обращение подписано тремя спецдокладчиками комитета в различных гуманитарных сферах.
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Блин,как можно вылечить смертельно больного человека.
К стати,применение эвтаназии это тоже право человека.
Так что господа правозащитники,не исполнять политические заказы и освобождать уголовников по политическому заказу ваших работодателей..Надобно исполнять свои обязанности правозащитников.
Применение Эвтаназии это тоже право каждого человека.

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