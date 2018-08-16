Эксперты ООН призывают немедленно освободить Олега Сенцова

Украинский режиссер уже более 94 дней держит голодовку в российской колонии, его жизнь в неминуемой опасности. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Обращение подписано тремя спецдокладчиками комитета в различных гуманитарных сферах.