Министр просвещения Ольга Васильева выступила против единой школьной формы. По ее словам, сейчас каждая школа имеет свою

форму.

Единая школьная форма в России была отменена в 1992 году и вновь стала обязательной в 2013-м. При этом каждый регион сам вправе устанавливать требования к одежде учащихся.