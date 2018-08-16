Министр просвещения Ольга Васильева выступила против единой школьной формы
Министр просвещения Ольга Васильева выступила против единой школьной формы. По ее словам, сейчас каждая школа имеет свою
форму.
Единая школьная форма в России была отменена в 1992 году и вновь стала обязательной в 2013-м. При этом каждый регион сам вправе устанавливать требования к одежде учащихся.
Комментарии2
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buzukin1908 16 августа 2018 | 07:29
Шо - "кто же сегодня учится в однобортном???" Лучше бы отменили ЕГЭ - плавно, за три года, перестали бы отшивать идиотов по американским выкройкам...
polikarpich 16 августа 2018 | 07:55
buzukin1908: А чем тебе ЕГЭ не нравится? Экзамен - он и есть экзамен. Что "егэ", что "хренагэ". Дело в том, чему и как обучать.
Цитаты:
"На традиционном экзамене (ТЭ) важно не только иметь фактические знания, но и уметь их преподнести. При этом, если устная речь развита хорошо, то она помогает скрыть пробелы в фактических знаниях.
Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) оценивает фактические знания, а так же умение решать и рассуждать."
"ТЭ. На оценку влияют субъективные факторы – общее впечатление, контакт с преподавателем и т.д.
ЕГЭ. Знания оцениваются максимально объективно."
"ТЭ. Оценку ставят люди, которые знакомы ученику.
ЕГЭ. Эксперты экзаменуемому не знакомы."
"ТЭ. В содержание включается только определенная тема или вопрос, при этом ученик демонстрирует то, как он владеет каким - то фрагментом учебного материала.
ЕГЭ. Содержание охватывает практически весь учебный материал."
Поменьше всякой мути и "поповедения" - и всё будет нормально.