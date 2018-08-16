В Киеве сегодня продолжится суд по делу экс-президента Украины Виктора Януковича

Ожидается, что стороны начнут стадию судебных дебатов.

Процесс по делу Януковича по сути уже перешел в решающую стадию. Судебные дебаты предполагают заключительное высказывание позиций защиты и гособвинения. Следствие, напомним, обвиняет Януковича в госизмене, пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве в умышленном изменении государственной границы Украины в 2014 году. При этом дебаты в конце июля несколько раз откладывались. Причиной стали действия адвокатов экс-президента страны. В знак протеста против отказа допросить свидетелей защиты процесс сначала покинул Виталий Сердюк. Назначенный адвокат Виктор Овсянников также был заменен после того, как он трижды покидал судебное заседание, в том числе для встречи с Януковичем в России.

В настоящий момент государственным защитником бывшего главы государства является Юрий Рябовол. Тем временем источник издания «Страна.ua» в Генпрокуратуре утверждает, что приговор Януковичу огласят до конца августа. По нему экс-президент якобы получит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам Янукович после событий на Украине в феврале 2014 года бежал в Россию. Он свою вину отрицает.