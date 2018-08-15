Рассмотрение дела о нападении на главу московского штаба Навального Николая Ляскина пройдет сегодня в Мещанском суде

Рассмотрение дела о нападении на главу московского штаба Навального Николая Ляскина пройдет сегодня в Мещанском районном суде.

Этот инцидент напоминает провокацию со стороны властей, — говорил в эфире «Эха» сам пострадавший.

Ляскин подчеркнул, что во время очной ставки с подозреваемым следователь снимал многие вопросы защиты потерпевшего.