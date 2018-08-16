Mail.ru обратилась в Госдуму, КС, и Минюст с предложением амнистии осужденным за экстремизм пользователей соцсетей
Mail.ru обратилась в Госдуму, Верховный и Конституционный суды, и Минюст с предложением амнистии осужденным за экстремизм пользователей социальных сетей.
Глава СПЧ при президенте России заочно выразил солидарность с компанией. В интервью «Эху» Михаил Федотов сказал, что проблемы этих заключенных следует решать на законодательном уровне.
Михаил Федотов добавил, что СПЧ на направит предложения по изменению законодательства в генеральную прокуратуру, и в ОНФ на следующей неделе.
Комментарии1
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vitaliys 16 августа 2018 | 07:21
Бред нарастает. И некому объяснить птенцам гнезда Собчака, что экстремизм это умышленное деяние. И умыслом этого преступления является желание причинить материальный ущерб имуществу и физического вреда здоровью или жизни. И лайки и репосты, выражающие мнения как искренние так и по глупости, не могут квалифицироваться как экстремизм. Ввиду отсутствия умысла. Судейские, адвокатские иные правовые сообщества молчат. Верховный Суд делает вид, что это его не касается. В России юристов как собак нерезанных и во главе государства два параюриста (представители инвалидного юробразования). Вот оно качество юрфака Санкт-Петербургского Университета !