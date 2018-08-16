Министерство просвещения намерено ужесточить порядок отбора приемных родителей
Ведомство предлагает также сократить максимально допустимое количество усыновленных детей. Сейчас это 8. Глава ведомства Ольга Васильева также высказалась против разрешения усыновлять детей людям с ВИЧ. Напомню, в конце июня КС признал запрет на усыновление для граждан с ВИЧ неконституционным.
Комментарии1
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begly_ 16 августа 2018 | 06:42
А почему сегодня 8? 8 это товарное стадо, которое может давать хорошую прибыль "родителям".