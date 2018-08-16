Мосгорсуд сегодня огласит приговор генералу Денису Никандрову

Бывший высокопоставленный сотрудник столичного главка СК обвиняется в получении взятки. Гособвинение предложило назначить офицеру 5,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 65 млн рублей и запретом на три года занимать должности в органах власти, а также лишением воинского звания. Процесс в отношении Никандрова прошел в закрытом режиме. При этом дело было рассмотрено в особом порядке