Mail.ru обратилась в Госдуму, КС, и Минюст с предложением амнистии осужденным за экстремизм пользователей соцсетей
Mail.ru обратилась в Госдуму, Верховный и Конституционный суды, и Минюст с предложением амнистии осужденным за экстремизм пользователей социальных сетей.
Глава СПЧ при президенте России заочно выразил солидарность с компанией. В интервью «Эху» Михаил Федотов сказал, что проблемы этих заключенных следует решать на законодательном уровне.
Михаил Федотов добавил, что СПЧ на направит предложения по изменению законодательства в генеральную прокуратуру, и в ОНФ на следующей неделе.
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