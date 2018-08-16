Суд сегодня решит вопрос о переводе фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест

Накануне следователь направил в суд ходатайство об изменении меры пресечения Анне Павликовой и Марии Дубовик. Как сообщил СК, основные следственные завершены и оснований для дальнейшего содержания в СИЗО 18-летней Павликовой и 19-летней Дубовик нет.

Накануне в Москве прошел несанкционированный «Марш матерей» в поддержку девушек.