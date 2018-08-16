Жюри присяжных в штате Вирджиния сегодня проведет заседание по делу Пола Манафорта

Предстоит вынести вердикт относительно виновности бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа в финансовых махинациях и нарушении налогового законодательства. Члены жюри на протяжении 10 дней заслушивал показания свидетелей, а также аргументы обвинения и защиты. 69-летний Манафорт выступает ответчиком еще по одному делу — в столичном округе Колумбия.

В столице США экс-помощника Трампа обвиняют в «сговоре против США», «отмывании» более 30 млн долларов и даче ложных показаний.