Четыре министерства должны выработать позицию с расчетами по изъятию сверхдоходов у металлургических компаний
Четыре профильных министерства должны к вечеру 17 августа выработать общую позицию с расчетами по изъятию сверхдоходов у химических и горно-металлургических компаний. По сведениям ТАСС, свои расчеты сегодня должны представить Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго.
При этом пока неясно, идет ли речь об изъятии дополнительных доходов компаний из «списка Белоусова» через налоги, или будут предложены и другие механизмы. Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний более 500 миллиардов рублей на исполнение майского указа.
Предложения Белоусова касались «сверхдоходов» компаний, полученных из-за высоких цен и девальвации рубля. В список компаний, у которых могут быть изъяты деньги, вошли «Норникель», «Сибур», «Полюс», «Алроса», «Северсталь» и НЛМК.
Комментарии3
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yralez 16 августа 2018 | 06:24
Санкции или антисанкции ?
Как там насчет Искандеров.......ржут еще ?
ura_123 16 августа 2018 | 06:36
Правильно,бей своих что бы чужие знали,не остановимся ни перед чем,включая Воронеж!
Пару дней назад только от слухов про изъятие сверхдоходов акции этих компаний подешевели,а тут уже и способы разрабатывают))))
begly_ 16 августа 2018 | 06:37
Министры народ ни глупый - аккуратно снимут пенку и пускай бульон дальше кипит., на медленном огне..