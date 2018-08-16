Четыре министерства должны выработать позицию с расчетами по изъятию сверхдоходов у металлургических компаний

Четыре профильных министерства должны к вечеру 17 августа выработать общую позицию с расчетами по изъятию сверхдоходов у химических и горно-металлургических компаний. По сведениям ТАСС, свои расчеты сегодня должны представить Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго.

При этом пока неясно, идет ли речь об изъятии дополнительных доходов компаний из «списка Белоусова» через налоги, или будут предложены и другие механизмы. Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний более 500 миллиардов рублей на исполнение майского указа.

Предложения Белоусова касались «сверхдоходов» компаний, полученных из-за высоких цен и девальвации рубля. В список компаний, у которых могут быть изъяты деньги, вошли «Норникель», «Сибур», «Полюс», «Алроса», «Северсталь» и НЛМК.