Шаргунов, Рашкин и Гудков поручились за Павликову и Дубовик, если девушек отпустят под домашний арест
Сергей Шаргунов, Валерий Рашкин и Дмитрий Гудков поручились за Анну Павликову и Марию Дубовик, если девушек отпустят под домашний арест. Как сообщает Znak.com, депутаты Госдумы от КПРФ а также председатель «Партии Перемен» передали личные поручительства адвокатам фигуранток дела «Нового величия».
Ожидается, что ходатайство следствия об изменении меры пресечения Павликовой и Дубовик будет рассмотрено сегодня в Дорогомиловском суде.
Комментарии1
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max3446 16 августа 2018 | 06:38
Очень вероятно что если сегодня этих обвиняемых в экстремизме выпустят они завтра уже галопом убегут в одну из стран НАТО, где их хозяин Мальцев обитает. Кстати когда настроение не очень, посмотрите видео как к нему в аэропорту подошли сотрудники полиции, а он, наделав полные штаны наваляв с сердечным приступом, который может и симулировал, валялся на полу.