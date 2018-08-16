Шаргунов, Рашкин и Гудков поручились за Павликову и Дубовик, если девушек отпустят под домашний арест

Сергей Шаргунов, Валерий Рашкин и Дмитрий Гудков поручились за Анну Павликову и Марию Дубовик, если девушек отпустят под домашний арест. Как сообщает Znak.com, депутаты Госдумы от КПРФ а также председатель «Партии Перемен» передали личные поручительства адвокатам фигуранток дела «Нового величия».

Ожидается, что ходатайство следствия об изменении меры пресечения Павликовой и Дубовик будет рассмотрено сегодня в Дорогомиловском суде.