Британский художник Бэнкси утверждает, что не имеет отношения к выставке своих работ в Москве
Это чистая правда, экспозицию собрали без него, — сказала «Эху» PR-директор мероприятия в Центральном Доме Художника Елена Бухмак.
Елена Бухмак добавила, что Бэнкси впервые написал у себя в Инстаграмме про выставку, к которой он сам не имеет отношения. По мнению PR-директора мероприятия это значит, что для него это событие значимо.
С 1 июня на выставку пришли 252 тысячи человек.
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