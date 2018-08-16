Независимая расследовательская группа придерживается двух версий убийства российских журналистов в ЦАР
Обе они не исключают причастности российских наёмников, — сказал «Эху» инициатор расследования Михаил Ходорковский.
О гибели российской съемочной группы в ЦАР стало известно 31 июля. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко снимали там документальный фильм о деятельности ЧВК Вагнер.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
needroid 16 августа 2018 | 06:15
Самые простые версии.
ura_123 16 августа 2018 | 06:23
Ищи кому выгодно(с) И везде торчат уши вагнеровских-пригожинских.
sg97 16 августа 2018 | 06:33
Я понимаю если бы грохнули этого пидараса ходорковского. Доброе дело и в чем то выгодное властям. Но на куя сдались эти журнлюги??То, что у людоедов находятся наши советники никто и не скрывал. А вот французы считают ЦАР своей вотчиной и очень недовольны. Вполне могли нанять этого ублюдка, зная его кровавое прошлое. Да и что значит нанять? Приказать. Эта мразь за предоставленное убежище по гроб жизни должна им будет. Надеюсь очень недолго..