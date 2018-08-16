Независимая расследовательская группа придерживается двух версий убийства российских журналистов в ЦАР

Обе они не исключают причастности российских наёмников, — сказал «Эху» инициатор расследования Михаил Ходорковский.

О гибели российской съемочной группы в ЦАР стало известно 31 июля. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко снимали там документальный фильм о деятельности ЧВК Вагнер.