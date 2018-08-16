Присяжные в  штате Вирджиния приступают к  обсуждению вердикта по  делу Пола Манафорта.

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа обвиняется в уклонении от налогов и финансовых махинациях. Как пишет американская пресса, обсуждение начнется когда в Москве будет 16:30. В отношении Манафорта возбуждено еще одно дело — в столичном округе Колумбия. Это первый случай, когда кто-то из фигурантов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера оказывается в суде. При этом само дело не имеет отношения к российскому вмешательству в выборы.