«МБХ Медиа» сообщает о первых итогах расследования убийства российских журналистов в  ЦАР.

Местные жители рассказали, расследовательской группе, созданной Михаилом Ходорковким, что рядом с местом нападения на Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко нашли следы лагеря, в котором около десяти человек в течение нескольких часов ждали машину россиян. Расследователи пришли к выводу, что организаторы нападения знали, что журналисты изменят маршрут и ждали именно их. Впрочем, по какой причине машина россиян изменила маршрут, расследователи не выяснили.