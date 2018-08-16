Два пассажирских самолета столкнулись на земле в аэропорту О'Хара в Чикаго.
Как передает «Си-би-эс, у обоих лайнеров повреждены крылья. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Как передает «Си-би-эс, у обоих лайнеров повреждены крылья. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.
Комментарии1
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monik_7 16 августа 2018 | 04:37
О Хэра был построен почти век назад. (Кстати, назван в честь сына Эла Капоне, летчика, героя войны лейтенанта О Хэра). Эта проблема нашего аэропорта была, кстати, описана еще в романе Хейли "Аэропорт" - теснотища парковочных причалов. Губернатор Благоевич уже было почти добился расширения терминала 1, где паркуется Юнайтед, но увы, присел надолго. После Атланты наш аэропорт второй по напряженности трафика в стране, а все 5 терминалов ютятся в тесноте прошлого века. Так что самолеты будут целоваться крыльями все чаще если О Хэру не расселить посвободней.