В Ливии суд приговорил к расстрелу 45 человек.
Они признаны виновными в убийствах участников демонстрации в Триполи против режима Каддафи в августе 2011 года. Эти события считаются началом свержения лидера ливийской джамахирии. Тогда погибли десятки человек. Как сообщает ливийский Минюст, всего по этому делу осудили 122 человека. Более 20-ти подсудимых были оправданы.
Комментарии2
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duke_alex 16 августа 2018 | 05:07
Сию новость надо бы нашим "силовикам" проВатсАпить.
prade 16 августа 2018 | 05:10
Нельзя стрелять в народ ради защиты вождя. Вожди приходят и уходят, а народ останется.