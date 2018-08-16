В Ливии суд приговорил к расстрелу 45 человек.

Они признаны виновными в убийствах участников демонстрации в Триполи против режима Каддафи в августе 2011 года. Эти события считаются началом свержения лидера ливийской джамахирии. Тогда погибли десятки человек. Как сообщает ливийский Минюст, всего по этому делу осудили 122 человека. Более 20-ти подсудимых были оправданы.