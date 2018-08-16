Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вернулись на борт МКС.
Их выход в открытый космос продолжался почти 8 часов. Для Артемьева это был третий выход в открытый космос, Прокопьев вышел за пределы МКС впервые. Впервые оба
работали в скафандрах нового поколения «Орлан-МКС».
Комментарии3
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idshoohov 16 августа 2018 | 04:16
Для чего выходили?
i_one_off 16 августа 2018 | 04:38
idshoohov:
Гайки закручивать - такая у нас сейчас политическая космическая программа.
i_one_off 16 августа 2018 | 04:35
Мне тоже интересно, что можно делать в открытом космосе 8 часов?