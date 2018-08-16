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03:08, 16 августа 2018

В провинции Лигурия из-за обрушения моста в Генуе на один год введен режим ЧП.

Решение принял Премьер-министр Италии Джузеппе Конте. По его словам, на устранение последствий трагедии из национального чрезвычайного фонда выделят 5 млн евро. В результате обрушения моста погибли не менее 39 человек. Местные власти говорят, что причиной трагедии могло стать ослабление несущих конструкций. Первая церемония похорон погибших состоится сегодня утром. Как сообщают местные СМИ, траурная церемония пройдет на крытой арене, которая вмещает несколько тысяч человек.

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