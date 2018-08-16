Возмущение стрит-арт художник Бэнкси по поводу выставки его работ в Москве лишено основания.

Так считают организаторы экспозиции. Накануне Бэнкси заявил у себя в Instagram, что выставка с ним не согласована. Он также упрекнул организаторов за платный вход. Как заявил РБК продюсер Александр Начкебия, выставку никогда не позиционировали как согласованную с художником. На ней представлены работы, хранящиеся у частных коллекционеров, у которых «есть право выставлять работы Бэнкси. На выставке в Москве, по его словам, представлены исключительно авторизованные работы с сертификатом подлинности. Выставка Бэнкси в ЦДХ открылась 2 июня и продлится до 2 сентября. Стоимость билетов составляет 550-650 рублей.