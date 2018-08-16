В деле об издевательствах в частном детсаду в Астрахани появились новые доказательства.

Речь идет о видеозаписи, на которой дети лежат связанными на полу туалета. Как сообщил ИФ информированный источник, видео предоставила сотрудница детсада, которая проходит по делу свидетелем. 9 августа СК уже завел уголовное дело после публикации видео с воспитанниками, которые связаны пеленками. Следствие установило, что за детьми смотрели девушки 16−17 лет без профильного образования, «которые выполняли указания руководства и связывали детей систематически». Владельцы детсада арестованы, они отказываются давать показания и свою вину отрицают.