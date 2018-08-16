Требования к приемным родителям в России будут ужесточены.

Об этом сообщила Министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, максимальное число детей в приемных семьях будет сокращено. Это предусматривает законопроект, подготовленный ведомством. Сейчас законодательство позволяет усыновлять не более восьми детей. По мнению Васильевой изменения нужно внести и в правила изъятия детей из семей, когда жизни и здоровью ребенка угрожает опасность. Ранее за реформу органов опеки выступила и детский омбудсмен Анна Кузнецова.