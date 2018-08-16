Эксперты ООН призывают немедленно освободить Олега Сенцова.
Украинский режиссер уже более 94 дней держит голодовку в российской колонии, его жизнь в неминуемой опасности. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Обращение подписано тремя спецдокладчиками комитета в различных гуманитарных сферах.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
shplint_05 16 августа 2018 | 02:41
Сжимаем ладонь левой руки в кулак и поднимаем его вверх, сгибая руку в локте. Одновременно ребром ладони правой руки ударяем по внутренней части локтевого сгибы левой. Показываем всю последовательность движений экспертам ООН. Несколько раз, чтобы лучше поняли.
prof57 16 августа 2018 | 03:08
На той подкормке, которую получает Сенцов люди годами живут в реанимации. Не хочет понимаешь террорист жрать кашу и макароны по флотски. А особенно не хочет шить рукавицы.... А олигарх Ходорковский ничего - шил.
Кстати, а какая ему разница где сидеть? Вон отпустили Савченко по требованию международной общественности... И? Сидит за терроризм вна украинской тюряге.... И чота не рвется голодавати....