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02:04, 16 августа 2018

«МБХ Медиа» сообщает о первых итогах расследования убийства российских журналистов в  ЦАР.

Местные жители рассказали, расследовательской группе, созданной Михаилом Ходорковким, что рядом с местом нападения на  Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко нашли следы лагеря, в котором около десяти человек в течение нескольких часов ждали машину россиян. Расследователи пришли к выводу, что организаторы нападения знали, что журналисты изменят маршрут и  ждали именно  их. Впрочем, по какой причине машина россиян изменила маршрут, расследователи не выяснили.

Комментарии

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salut__521 16 августа 2018 | 02:22

Ясен пень, ихтамнетовская мразь пикничок у дорожки организовала, а пока журналистов ждала, шашлычком баловалась, на десерт кровушкой запила и наутёк - фюрерское золотоалмазное барахлишко охранять...

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