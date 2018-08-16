Следствие просит перевести под домашний арест двух фигуранток дела «Нового Величия».

Соответствующее ходатайство в отношении Анны Павликовой и Марии Дубовик суд рассмотрит уже сегодня. Как говорится на сайте Следственного комитета, основные следственные действия по делу завершены и оснований оставлять обвиняемых под стражей нет. Накануне в Москве прошел несогласованный «Марш матерей» в поддержку арестованных. Около трехсот человек прошли от Пушкинской площади до Верховного суда, у ворот которого оставили детские игрушки. Участников сопровождали полицейские, задержаний не было. По сведениям адвокатов, у девушек за время пребывания под стражей начались проблемы со здоровьем.