Футболисты мадридского «Атлетико» в третий раз стали обладателями Суперкубка УЕФА.
В матче за этот трофей в Таллине «Атлетико» взял верх над другим клубом из Мадрида — «Реалом» со счетом 4:2. Победитель определился в дополнительное время.
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В матче за этот трофей в Таллине «Атлетико» взял верх над другим клубом из Мадрида — «Реалом» со счетом 4:2. Победитель определился в дополнительное время.
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