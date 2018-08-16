В аэропорту Будапешта из контейнера на  турецком лайнере произошла утечка иридия-192.

Как сообщает онлайн издание Index.hu, инцидент произошел на борту «Турецких авиалиний». С радиоактивным веществом могли контактировать три человека. Международный терминал 2B пришлось на время закрыть, позже его работа была возобновлена. Обстоятельства утечки радиоактивного вещества и о возможных пострадавших, не сообщается