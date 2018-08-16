Туроператоры не планируют в этом году горящие путевки в Турцию на бархатный сезон.
Цены туров вырастут на 10% по сравнению с этим же периодом годом ранее. Об этом сообщается в «Вестнике АТОР» Подорожание туров эксперты издания объясняют ростом цен на авиационный керосин и уменьшением субсидий на него, которые предоставляет правительство Турции. Также подорожание может быть связано с сокращением спецпредложений от турецких отелей.
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