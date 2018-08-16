Глава Минпросвещения против отказа от пятибальной системы оценки знаний школьников.
Ольга Васильева напомнила, что в нашей стране эта система существует 75 лет и выразила надежду, что дальше дискуссий дело не пойдет. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что новая версия электронного дневника и журнала в Москве позволяет учителям использовать не только пятибалльную систему, но и и сто-, и десятибалльную шкалу.
Комментарии1
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zloy_sok 16 августа 2018 | 01:33
Какой отсталый человек.Все за традиции держится. В 21 веке пора переходить на двоичную систему оценок, 0, 1....