Глава Минпросвещения против отказа от пятибальной системы оценки знаний школьников.

Ольга Васильева напомнила, что в нашей стране эта система существует 75 лет и выразила надежду, что дальше дискуссий дело не пойдет. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что новая версия электронного дневника и журнала в Москве позволяет учителям использовать не только пятибалльную систему, но и и сто-, и десятибалльную шкалу.