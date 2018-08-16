11 россиян, осужденных на Украине просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России.
Как сообщила у себя в ФБ украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в исправительных учреждениях. Денисова планирует передать эти обращения в Кремль. Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украина готова обменять 36 россиян на украинских заключенных в России, в том числе Олега Сенцова и Александра Кольченко.
Комментарии5
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realtor_igor 16 августа 2018 | 01:21
Ждите ответа Писькова
vokk 16 августа 2018 | 01:27
Когда США введут максимально возможные санкции против России, зеленые каски тут же обнаружат применение режимом Порошенко химоружия на Донбассе против сепаратистов. И тут дочка Путина Катя скажет - папа, нужно наказать этот злокозненный режим за применение химоружия! И папа Кати ударит ракетами по всем позициям ВСУ одновременно. Так и уйдет в историю сильнейшая армия континента. Ибо никому нельзя применять химоружие, кроме США, конечно. Но Украина она совсем не США.
begly_ 16 августа 2018 | 01:27
Вот видите, нормальные люди россияне - просят. А ни то что этот упертый украинец - кормить его должны вертухаи видите ли нагнетателем в зад. Такие в той стране нравы. Надька Савченко тоже ротом ни ела.
begly_ 16 августа 2018 | 01:35
Ну выж поняли, что хохлы в тюрьме ни едят, а только все надкусывают.
drgonish 16 августа 2018 | 01:45
Менять на всех наших. Террористов, конечно надо мочить в сортире, пока они не пересели на оздоровительную терапию. Но, раз случилось, пускай едут отдыхать в тюрьмы своей страны, как Надя Савченко.