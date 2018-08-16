11 россиян, осужденных на Украине просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России.

Как сообщила у себя в ФБ украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в исправительных учреждениях. Денисова планирует передать эти обращения в Кремль. Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украина готова обменять 36 россиян на украинских заключенных в России, в том числе Олега Сенцова и Александра Кольченко.