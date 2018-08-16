Рядом с местом нападения на российских журналистов в ЦАР обнаружены следы лагеря.
Как передает «МБХ-Медиа», местные жители сообщили информаторам расследовательской группы, что машину с Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко несколько часов поджидала группа из 10 человек. Журналисты, участвующие в расследовании, полагают, что это не укладывается в официальную версию об убийстве с целью ограбления. О ее несостоятельности говорит и то, что перед автомобилем с россиянами проехала еще одна машина, однако на нее не напали.
Комментарии7
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begly_ 16 августа 2018 | 01:17
Что за следы?, какушки негров или личины белого человека?
andreyoo 16 августа 2018 | 01:20
местные жители сообщили информаторам расследовательской группы, что...
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Чисто интересно, а как именно местные жители пообщались с расследовательской группой имени МБХ?
begly_ 16 августа 2018 | 01:30
andreyoo:
На языке доллара., как же еще.
andreyoo 16 августа 2018 | 01:36
begly_: На языке доллара., как же еще.
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Эт врядли. Туда ж приехать надо. Полагаете есть идиоты, когда по предшественникам еще даже 9 дней не справили? Или полагаете у тех мирных жителей подключен "Мобильный банк"?
begly_ 16 августа 2018 | 01:39
andreyoo:
А тут и стеба то нет., на следующий же день поедут туда, уверенные в том, что до них там были лохи, а они умнее, удачливее, опытнее... Если бы психология человека работала иначе, то и войн бы не было.
andreyoo 16 августа 2018 | 01:33
andreyoo: Ну а если без стеба.
Основная версия ограбление. следы лагеря и пропуска машина проехавшей раньше никаким образом не исключает этой версии. Если мы предполагаем, что грабители работали по наводке, а навели их африканские же чиновники. Маршрут известен - надо ждать. Случайную машинку пропускаем потому что ждем более крупную дичь.
Все вышесказанное конечно "не исключает причастности российских наемников", как тут уверяли новостью раньше. Но и никак не подтверждает.
Т.е. мы имеем дело с банальной подгонкой "расследования" под заданный вывод. И если доказательств не будет, расследовательская группа максимально активно начнет оперировать понятиями "не исключено", "весьма вероятно", "есть основания полагать" ... и ссылками на "неназванные источники", "местных жителей", "независимых экспертов"...
А редакция станет скармливать это подведомственным хомячкам. А те в меру сил развивать негодование.
begly_ 16 августа 2018 | 01:47
andreyoo:
Да тут негодование по любому сидельцу, пока его в Германии ни отвезут, или в верховую раду сама ни переедет..