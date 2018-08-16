Рядом с местом нападения на российских журналистов в ЦАР обнаружены следы лагеря.

Как передает «МБХ-Медиа», местные жители сообщили информаторам расследовательской группы, что машину с Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко несколько часов поджидала группа из 10 человек. Журналисты, участвующие в расследовании, полагают, что это не укладывается в официальную версию об убийстве с целью ограбления. О ее несостоятельности говорит и то, что перед автомобилем с россиянами проехала еще одна машина, однако на нее не напали.