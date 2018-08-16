Лидер российской Премьер Лиги Зенит попробует сегодня доказать свою состоятельность в Лиге Европы

В ответном матче против минского Динамо питерцам надо забивать 4 мяча.

Что произошло с футболистами Зенита неделю назад в Минске – понять трудно. Списать разгром на фатальное невезение язык не поворачивается. По настоящему голевых моментов питерский клуб создал немного. Не смотря на большое территориальное преимущество. А вот пропускал практически все, что летело в створ ворот Лодыгина. И не удивительно, если сегодня место в воротах Зенита займет Андрей Лунев.

Другое дело, что подопечным Семака в ответном мачте нужно думать о том, как забивать. И забивать много. И надежды здесь не столько на аргентинскую диаспору, сколько на Артема Дзюбу. Который вне всякого сомнения выйдет на поле Петровского с первых минут. Игра в Санкт Петербурге начнется в 20 часов.

Еще один представитель России – Уфа – сыграет на выезде против Прогресса из Люксембурга.