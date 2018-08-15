Женщина-трансгендер впервые выдвинута на пост губернатора одного из американских штатов
Демократическая партия поддержала Кристин Холлкуист в борьбе за кресло в штате Вермонт. До смены пола ее звали Дэвид. На праймериз она победила троих соперников, в том числе 14-летнего подростка, пишет The Guardian. Среди обещаний кандидата – расширение доступа к широкополосному интернету и обещание проводить экологически ориентированную энергетическую политику. Соперником Холлкуист будет действующий губернатор-республиканец Фил Скотт. Его пока называют фаворитом гонки.
Комментарии2
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neburzhui2 16 августа 2018 | 00:12
Перспективный кандидат на пост президента Америки.
:-)))))))))))))))))
patrikk_1 16 августа 2018 | 00:16
Женщина-трансгендер впервые выдвинута на пост губернатора одного из американских штатов...
Если собака кусает человека, это не новость. Новость - если человек кусает собаку? Как-то не толерантненько для "Эхо Москвы", акцентировать внимание на трансгендерности человека, словно это какой-то урод, баллотирующийся на пост губернатора.