Женщина-трансгендер впервые выдвинута на пост губернатора одного из американских штатов...

Демократическая партия поддержала Кристин Холлкуист в борьбе за кресло в штате Вермонт. До смены пола ее звали Дэвид. На праймериз она победила троих соперников, в том числе 14-летнего подростка, пишет The Guardian. Среди обещаний кандидата – расширение доступа к широкополосному интернету и обещание проводить экологически ориентированную энергетическую политику. Соперником Холлкуист будет действующий губернатор-республиканец Фил Скотт. Его пока называют фаворитом гонки.