Специалисты NASA не могут выйти на связь с марсоходом Opportunity
Это длится уже три месяца из-за сильной бури на Марсе. Сейчас марсоход находится в долине Настойчивости. Песчаная буря поглотила бОльшую часть планеты. Исследователи говорят, что она уже стихает, однако пока от марсохода нет никаких известий.
Opportunity трудится на Марсе уже 14 лет.
Комментарии2
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ze_danil 16 августа 2018 | 00:11
ну чо сказать... это провал всей америкосовской космической программы!!
drgonish 16 августа 2018 | 00:20
ze_danil:
Ты свой космос вместе со всем остальным променял на 100 сортов соевой колбасы Завидуй молча.. :)