Специалисты NASA не могут выйти на связь с марсоходом Opportunity

Это длится уже три месяца из-за сильной бури на Марсе. Сейчас марсоход находится в долине Настойчивости. Песчаная буря поглотила бОльшую часть планеты. Исследователи говорят, что она уже стихает, однако пока от марсохода нет никаких известий.

Opportunity трудится на Марсе уже 14 лет.