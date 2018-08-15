Министерство промышленности консультируется с металлургами и химическими компаниями по теме изъятия сверхдоходов
Ведомство анализирует возможное влияние на экономику. В ближайшее время будет сформирована консолидированная позиция по данному вопросу, добавили в пресс-службе министерства. Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Некоторые компании из этого списка предупредили, что такое решение негативно скажется на них, и на российской экономике в целом.
Комментарии1
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tks 16 августа 2018 | 00:19
Да что там анализировать, просто взять и расстрелять. Дело в то.