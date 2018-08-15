Министерство промышленности консультируется с металлургами и химическими компаниями по теме изъятия сверхдоходов

Ведомство анализирует возможное влияние на экономику. В ближайшее время будет сформирована консолидированная позиция по данному вопросу, добавили в пресс-службе министерства. Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Некоторые компании из этого списка предупредили, что такое решение негативно скажется на них, и на российской экономике в целом.