Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня ходатайство следствия о продлении дом.ареста режиссеру Кириллу Серебренникову
Он и еще несколько человек обвиняются в хищении 133 млн. рублей, которые выделял бюджет на проект «Платформа». Он вины не признает. В настоящее время расследование завершено. По решению суда, к 1 сентября все фигуранты обязаны закончить ознакомление с материалами, после чего их передадут в прокуратуру, которая решит вопрос о направлении дела в суд.
Комментарии1
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romashka__ 16 августа 2018 | 00:19
Малахольный министр культуры устроил бардак в театральном деле. Уголовка - фальсификация следователем документов. ПОЗОРИЩЕ. Свободу всем театралам
от режиссера до бухгалтера. Судите Мединского!