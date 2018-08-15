Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня ходатайство следствия о продлении дом.ареста режиссеру Кириллу Серебренникову

Он и еще несколько человек обвиняются в хищении 133 млн. рублей, которые выделял бюджет на проект «Платформа». Он вины не признает. В настоящее время расследование завершено. По решению суда, к 1 сентября все фигуранты обязаны закончить ознакомление с материалами, после чего их передадут в прокуратуру, которая решит вопрос о направлении дела в суд.