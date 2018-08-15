Суд сегодня рассмотрит вопрос о переводе фигуранток дела «Новое величие» А.Павликовой и М.Дубовик под домашний арест

С таким ходатайством накануне обратился Следственный комитет.

Просьба выпустить из СИЗО 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик связана с окончанием основных следственных действий по делу об экстремистском сообществе «Новое величие». Так объяснили свое ходатайство в СК. Кроме того, в ведомстве говорят, что перевод двух фигуранток дела под домашний арест связан с отсутствием оснований для их дальнейшего содержания под стражей и с учетом их личностей. Прокуратура, по данным источника Znak.com, намерена поддержать ходатайство СК. Вопрос будет рассматриваться в Дорогомиловском суде. При этом ровно неделю назад на заседании того же суда следствие и прокуроры заявляли, что не видят оснований для перевода Анны Павликовой под домашний арест. Адвокаты же настаивали на изменении меры пресечения из-за обострения болезней у девушки за 5 месяцев, проведенных в СИЗО. Но в результате судья Юлия Рудакова продлила 18-летней девушке арест на один месяц.

Напомним, всего по делу о создании экстремистской организации «Новое величие» проходят 10 человек. Их обвиняют в попытке свержения конституционного строя. Защита же настаивает, что дело появилось благодаря провокации сотрудника спецслужб.