Генеральный директор Financial Times Джон Риддинг согласился вернуть часть заработанных денег

Это произошло после критики в его адрес со стороны журналистов издания. Речь идет о сумме в более полмиллиона фунтов. Деньги направят на финансирование работы газеты, а также в специальный фонд, который должен будет сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в редакции, — пишет Financial Times.

Сейчас газета принадлежит японской медиагруппе Nikkey.