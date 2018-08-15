Генеральный директор Financial Times Джон Риддинг согласился вернуть часть заработанных денег
Это произошло после критики в его адрес со стороны журналистов издания. Речь идет о сумме в более полмиллиона фунтов. Деньги направят на финансирование работы газеты, а также в специальный фонд, который должен будет сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в редакции, — пишет Financial Times.
Сейчас газета принадлежит японской медиагруппе Nikkey.
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