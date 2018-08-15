В Петербурге 10 человек привлечены к ответственности по делу о сексуальном насилии в детском доме

Пятеро обвиняются непосредственно в насилии, еще пятеро привлечены к ответственности за изготовление порнографии, халатность и шантаж потерпевших, — передает Следственный комитет. Сейчас обвиняемых знакомят с материалами уголовного дела.

Преступления, по данным правоохранительных органов, происходили с 2002-го по 2017-й год в центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №8.