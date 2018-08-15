В Петербурге 10 человек привлечены к ответственности по делу о сексуальном насилии в детском доме
Пятеро обвиняются непосредственно в насилии, еще пятеро привлечены к ответственности за изготовление порнографии, халатность и шантаж потерпевших, — передает Следственный комитет. Сейчас обвиняемых знакомят с материалами уголовного дела.
Преступления, по данным правоохранительных органов, происходили с 2002-го по 2017-й год в центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №8.
Комментарии6
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viktorova 15 августа 2018 | 23:14
//Преступления, по данным правоохранительных органов, происходили с 2002-го по 2017-й год //
Мусора, поставленные Путиным закрывали глаза на все происходившее 15 лет. Страдающие дети - это и есть результат деятельности прогнившей путинской вертикали, за которую он персонально должен нести ответственность.
nns33 15 августа 2018 | 23:23
Подонки. Вот такие должны сидеть,а не Павликова и Дубовик.
novyrusich 15 августа 2018 | 23:30
nns33: всех не пересажаешь.
А такое происходит практически в каждом российском детском доме.
просто в последнее время гнойник прорвался и гной потек на виду у всех.
shtirlitz77 15 августа 2018 | 23:54
nns33: "...Подонки. Вот такие должны сидеть..."
Должны, но не сидят.
Вспомните историю с усыновленными мальчиками из Челябинского коррекционного интерната, рассказавшим приемным родителям о педофиле,
насиловавшем их. И что? Там этот вопрос благополучно замотали,
irdo 15 августа 2018 | 23:41
В Петербурге 10 человек привлечены к ответственности по делу о сексуальном насилии в детском доме
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Милосердие по-российски.
seva1223 16 августа 2018 | 00:04
Духовненько взращивали скрепы.