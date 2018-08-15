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23:03, 15 августа 2018

В Петербурге 10 человек привлечены к ответственности по делу о сексуальном насилии в детском доме

Пятеро обвиняются непосредственно в насилии, еще пятеро привлечены к ответственности за изготовление порнографии, халатность и шантаж потерпевших, — передает Следственный комитет. Сейчас обвиняемых знакомят с материалами уголовного дела.

Преступления, по данным правоохранительных органов, происходили с 2002-го по 2017-й год в центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №8.

Комментарии

6

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viktorova 15 августа 2018 | 23:14

//Преступления, по данным правоохранительных органов, происходили с 2002-го по 2017-й год //
Мусора, поставленные Путиным закрывали глаза на все происходившее 15 лет. Страдающие дети - это и есть результат деятельности прогнившей путинской вертикали, за которую он персонально должен нести ответственность.

nns33 15 августа 2018 | 23:23

Подонки. Вот такие должны сидеть,а не Павликова и Дубовик.

novyrusich 15 августа 2018 | 23:30

nns33: всех не пересажаешь.
А такое происходит практически в каждом российском детском доме.
просто в последнее время гнойник прорвался и гной потек на виду у всех.

shtirlitz77 15 августа 2018 | 23:54

nns33: "...Подонки. Вот такие должны сидеть..."

Должны, но не сидят.
Вспомните историю с усыновленными мальчиками из Челябинского коррекционного интерната, рассказавшим приемным родителям о педофиле,
насиловавшем их. И что? Там этот вопрос благополучно замотали,

irdo 15 августа 2018 | 23:41

В Петербурге 10 человек привлечены к ответственности по делу о сексуальном насилии в детском доме
============
Милосердие по-российски.

seva1223 16 августа 2018 | 00:04

Духовненько взращивали скрепы.

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