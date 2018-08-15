ФБР возьмет под защиту адвоката, который пожаловался на вымогательство взятки со стороны Александра Дрыманова

ФБР возьмет под защиту адвоката, который пожаловался на вымогательство взятки со стороны бывшего главы московского управления СКР Александра Дрыманова. По словам юриста Евгения Рыжова, ему поступают угрозы со стороны неизвестных лиц в США. Адвокат рассказал РБК, что его хотят заставить молчать о факте вымогательства. Угрозы стали поступать после ареста Дрыманова в Москве.

Против самого Рыжова в России возбуждено несколько уголовных дел. Он обвиняется в причастности к рейдерскому захвату здания в центре Москвы.