ФБР возьмет под защиту адвоката, который пожаловался на вымогательство взятки со стороны Александра Дрыманова
ФБР возьмет под защиту адвоката, который пожаловался на вымогательство взятки со стороны бывшего главы московского управления СКР Александра Дрыманова. По словам юриста Евгения Рыжова, ему поступают угрозы со стороны неизвестных лиц в США. Адвокат рассказал РБК, что его хотят заставить молчать о факте вымогательства. Угрозы стали поступать после ареста Дрыманова в Москве.
Против самого Рыжова в России возбуждено несколько уголовных дел. Он обвиняется в причастности к рейдерскому захвату здания в центре Москвы.
Комментарии3
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clandestino 15 августа 2018 | 23:13
"Весь коллектив замечательный!"(с)
novyrusich 15 августа 2018 | 23:24
clandestino: Кто сказал"Что охраняешь, то и имеешь"? Жванейцкий!
А он мудрый человек.
Что в СКР охраняют? Законность.
Вот ее они и имеют.
часто в извращенной форме. И коллективно.
fresh_breeze 15 августа 2018 | 23:55
"Он обвиняется в причастности к рейдерскому захвату здания в центре Москвы."
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Рейдер? "Заграница вам поможет. Запад вам поможет".
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"ФБР возьмет под защиту адвоката"
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Что ж вы Лесина-то не взяли под защиту? Или то и была ваша "защита"?