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Эксклюзив Эха 23:00, 15 августа 2018

Независимая расследовательская группа придерживается двух версий убийства российских журналистов в ЦАР

Обе они не исключают причастности российских наёмников, — сказал «Эху Москвы» инициатор расследования Михаил Ходорковский. О гибели российской съемочной группы в ЦАР стало известно 31 июля. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко снимали там документальный фильм о деятельности ЧВК Вагнер.

Комментарии

30

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dmast79 15 августа 2018 | 23:04

А вот жена Расторгуева прямо называет Ходорковского виновным в смерти мужа.
Но её интервью Эхо почему то обходит стороной... ((
http://ren.tv/novosti/2018-08-14/vdova-ubitogo-v-car-rastorgueva-hodorkovskiy-prichasten-k-smerti-moego-muzha

(комментарий скрыт)

ivfn 15 августа 2018 | 23:10

viktorova:
А если // сказал «Эху Москвы» инициатор расследования Михаил Ходорковский.**// То видимо осуждению не подлежит. \однако

viktorova 15 августа 2018 | 23:22

ivfn: с вы кого с Ходорковским сравниваете? Жену расторгуева или вашего юного коллегу dmast79?

patrikk_1 15 августа 2018 | 23:28

Независимая расследовательская группа придерживается двух версий убийства российских журналистов в ЦАР. Обе они не исключают причастности российских наёмников, — сказал «Эху Москвы» инициатор расследования Михаил Ходорковский...

А хотя бы одна из этих версий, рассматривает заказчиком этого убийства Михаила Ходорковского? Нет? А разве это объективно? Разве это профессионально, с ходу отказываться от рабочей версии, не проверив возможные связи?

viktorova 15 августа 2018 | 23:32

patrikk_1: //с ходу отказываться от рабочей версии//

А с вами кто «рабочей» версией поделился?

clandestino 15 августа 2018 | 23:16

viktorova: Уверен, что так и есть. А ещё алкаш.

dmast79 15 августа 2018 | 23:38

viktorova: Она просто разведётся и всё, а вот найти и обличить убийцу мужа - это мощный стимул для вдовы.

viktorova 15 августа 2018 | 23:49

dmast79: слился? Вопрос был не в том, что она сделает, а в том, как воспринимать ее слова всем окружающим. Это во первых.
А во вторых, фраза «найти и обличить убийцу мужа - это мощный стимул для вдовы» является абсолютно пустой и бессодержательной.

drgonish 16 августа 2018 | 00:02

viktorova:
[а если ваша жена назовёт вас импотентом, все должны воспринять ее слова как истину?]

Людей убили там, куда Ходорковский их отправил без какого либо прикрытия, с кучей дорогушей аппаратуры и денег, на которые местная деревенька может год неплохо жить. Чувства супруги погибшего понять несложно, в отличие от идиотской аналогии про импотенцию.

novyrusich 15 августа 2018 | 23:17

dmast79: Жены, предающие пасмять своих мужей из-за страха или за небольшие деньги в России не редкость.
Явление рядовое, когда жена отказывается от мужа попавшего в плен в Донбассе.

Но в данном случае она обижена, что Ходорковский ей денег мало дал.
А в чем еще она обвинила Ходорковского?
Ее муж поехал в ЦАР на деньги Ходорковского и там погиб.
Виноват Ходорковский.
Не дал бы денег муж так и сидел бы в Москве без работы, как сидел уже полгода.

neburzhui2 16 августа 2018 | 00:09

novyrusich:
За деньги в капитализме и негр с балалайкой пляшет...
:-)))))))))))))))))

indeezjoe 15 августа 2018 | 23:29

dmast79: Ходор настолько независим, что даже не предложил финансовую помощь для организации похорон погибших в ЦАР журналистов, которых он послал туда в качестве "туристов".

aleksandr39 15 августа 2018 | 23:32

dmast79: А жена одного из членов ЧВК "Вагнер " в интервью одной из западных СМИ рассказала о причастности к гибели журналистов членов банды "Вагнер " ведь они привыкли безнаказанно убивать мирных граждан в Донбассе .

dmast79 15 августа 2018 | 23:41

aleksandr39: Ну и где эта жена и где это интервью? Чего брехать то? Каких мирных граждан наши убивали на Донбассе? Только бандероголовых сволочей, припёршихся на Донбасс убивать и грабить "сепаров".

aleksandr39 15 августа 2018 | 23:45

dmast79: Вот и я говорю что боевиков -наемников -военных преступников из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .

(комментарий скрыт)

fresh_breeze 16 августа 2018 | 00:17

aleksandr39:
"боевиков -наемников -военных преступников из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности"
-----------------------------------------

И над судьями должны висеть портреты Бандеры, Шухевича и Коновальца — троих "мирных граждан", убитых когда-то идейными вдохновителями сегодняшних ватников.

Да, и вы уж разберитесь, где должен проходить суд. А то одни за Гаагу, другие за Нюрнберг.
А кончится тем, что суд пройдёт в Москве.
Потому что перед настоящим Нюрнбергским судом нужно было сперва победить, а уж потом надевать судейские мантии.
Вот с победой-то у вас и проблемы.

puteshestvennik 16 августа 2018 | 00:06

dmast79: Вы сами то смотрели это видео? Не обвиняет она Ходорковского.

korikov 16 августа 2018 | 00:09

dmast79:
А не надо искать правду там, где платят за пропаганду.

nestor199 15 августа 2018 | 23:07

Независимая "расследовательская" группа очень зависит от Ходорковского.

aleksandr39 15 августа 2018 | 23:35

nestor199: Нужно было поручить расследование Бастрыкину или Вовке Соловьеву .

drgonish 16 августа 2018 | 00:08

nestor199:

Плюсую стоя. Мне всегда нравилось понятие "независимая группа". Сразу так и видишь группу, живущую духом святым.

ematveev 15 августа 2018 | 23:13

Независимая группа финансируется человеком, инициировавшим и профинансировавшим поездку погибших.
Поскольку делалось это неофициально - этот человек косвенно может быть виновным в гибели журналистов и, естественно, всячески хочет избежать обвинений в этом.

Такая вот "независимость".

indeezjoe 15 августа 2018 | 23:34

ematveev: Ходорковский видимо считает, что хоть послал журналистов в гибельный тур он, но виновата в их гибели страна, которая их туда не посылала..
Такая вот независимая от совести логика...
;-))

andreyoo 15 августа 2018 | 23:22

Обе они не исключают причастности российских наёмников,
---
Так назовите эти версии. А то может быть они не исключают, что угодно еще от африканских уголовников до марсиан.
А то создается впечатление, что "Независимая расследовательская группа" специально создана, чтобы "придерживаться версий убийства российских журналистов в ЦАР, не исключающих причастности российских наёмников"

nikmart001 15 августа 2018 | 23:24

Вот интересно, если люди погибли в первый день своего приезда в Африку, и о цели их визита еще никто кроме Ходорковского не знал, у меня есть тоже два варианта, и в обоих вариантах все указывает на заказчика поездки.

puteshestvennik 16 августа 2018 | 00:13

Вы видимо не в курсе что журналисты успели навестить базу российских наёмников и задать вопросы об их деятельности.

kara 15 августа 2018 | 23:25

а у них разве другое задание? деньги то на наемников дали, за другую "правду" денег не будет.
пусть фото Путина водителю покажут, может опознает?!

fresh_breeze 16 августа 2018 | 00:08

"инициатор расследования Михаил Ходорковский"
--------------------------------------------

Начало истории: Ходорковский их туда командировал.
Конец истории: Ходорковский взялся расследовать кто их там убил.

Внимание вопрос (удар гонга): что было в середине истории?

drgonish 16 августа 2018 | 00:15

[урналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко снимали там документальный фильм о деятельности ЧВК Вагнер.]

А разве не либеральные СМИ нам рассказывали, что наши западные партнеры разбомбили ЧВК Вагнера в Сирии чуть ли не в полном составе? Тут многие радовались. А теперь они видите-ли Африку оккупировали и убивают ради интересов Кремля....

korikov 16 августа 2018 | 00:15

Я так предполагаю, что независимая расследовательская группа организована на деньги Ходорковского, конечно её расследование будет "честным", кто бы сомневался.
И да, Эхо Москвы, а от кого независима эта расследовательская группа, или от чего?
А радио Эхо Москвы, наверно так же независимо, как эта расследовательская группа, мне так кажется, почему-то.

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