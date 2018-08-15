Россия по числу научных публикаций опустилась с 9-го на 13 место
При планируемых параметрах национального проекта в области науки наша страна вряд ли в 2024-м году попадет даже в десятку по этому показателю, — предупреждает зампред профсоюза работников РАН Евгений Онищенко. По его словам, единственная область, где Россия входит в пятерку, это физико-математические науки. Ранее профсоюз работников РАН обратился к Владимиру Путину с просьбой увеличить в три раза финансирование национального проекта «Наука». Сейчас на него предлагают выделить более 540 миллиардов рублей.
Комментарии6
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nikchimzwet886 15 августа 2018 | 22:38
Пишите. Шура, пишите!
grishakras 15 августа 2018 | 22:43
Современные ВУЗы - это кладбища погибших кораблей: пьяные , неумные мужчины и некрасивые женщины.
novyrusich 15 августа 2018 | 23:04
grishakras: Количество научяных публикаций мало о чем говорит.
Вот каково их качество ... по цитированию российские ученые в первые 50 не входят.
По количеству диссертаций Россия давно всех перегнала, только 90% их фальшивки и плагиат.
dmast79 15 августа 2018 | 22:46
При том, что 99% этих "научных публикаций" на Западе - шлак.
Типа "Исследование особенностей оргазма у рыжеволосых лесбиянок"... и тому подобное ))
s011ma 15 августа 2018 | 22:58
Ничего, сейчас в очередной раз с колен встанем - ведь во многих уже вузах попы расплодились, богословие наукой признали. Мы им сейчас всем покажем Кузькину мать...
mews Михаил Степанцов 15 августа 2018 | 23:07
Я не совсем понимаю, почему КОЛИЧЕСТВО публикаций вообще является показателем. К индексам цитируемости много вопросов, но это хоть что-то, а уж количество...