Россия по числу научных публикаций опустилась с 9-го на 13 место

При планируемых параметрах национального проекта в области науки наша страна вряд ли в 2024-м году попадет даже в десятку по этому показателю, — предупреждает зампред профсоюза работников РАН Евгений Онищенко. По его словам, единственная область, где Россия входит в пятерку, это физико-математические науки. Ранее профсоюз работников РАН обратился к Владимиру Путину с просьбой увеличить в три раза финансирование национального проекта «Наука». Сейчас на него предлагают выделить более 540 миллиардов рублей.