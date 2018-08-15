Власти Нью-Йорка приостанавливают выдачу новых лицензий водителям мобильных сервисов такси

Это касается, в том числе, и сервиса Uber. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», мэрия города собирается изучить влияние этих сервисов на загруженность дорог, экологию и экономику. После проверки специальная комиссия сможет регулировать число выдаваемых лицензий. Городское руководство считает, что все это не приведет к сокращению числа такси в городе и к повышению цен на их услуги. В свою очередь, представители сервисов такси предупреждают, что вырастет не только стоимость, но и время ожидания машины.