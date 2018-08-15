В Сергиевом Посаде уволили создателя музея Александра Меня, племянника убитого священника отца Виктора (Григоренко)

Ранее он раскритиковал строительство неподалеку от города нового мусорного полигона. Отец Виктор выступил перед министром экологии области Александром Коганом на общественных слушаниях. Через неделю в музей, где он исполняет обязанности зам.директора, пришла проверка, — пишет «Новая газета». Сам священник считает случившееся актом устрашения.