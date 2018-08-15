Следственный комитет возбудил уголовное дело против жительницы Петербурга за жестокость в отношении 2-летней дочери
Снежана Русецкая, как считает следствие, в ходе ссоры проткнула голову ребенка металлической расческой. Как пишет «Фонтанка», мать задержали. Она объясняет травму дочери тем, что та случайно упала. Отец девочки поддерживает версию жены.
Комментарии2
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ems1 15 августа 2018 | 22:50
Их называют "навальнята", "соколы Сороса", "поколение 90-х", - авангард т.н. Нового мирового порядка. Люди, с айфоном, вместо сердца.
viktorova 15 августа 2018 | 22:56
Нормальная путриотка в путриотической семье.
Этонея, онасама, авыдокажите.