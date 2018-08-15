В Москве наказаны полицейские, которые задержали и досматривали преподавателя ВШЭ на Ярославском вокзале

В Москве наказаны полицейские, которые задержали и досматривали преподавателя Высшей школы экономики на Ярославском вокзале. Шестерых сотрудников правоохранительных органов привлекли к строгой дисциплинарной ответственности в связи с неадекватными действиями. Решение было принято после проверки, — рассказали в Московской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в начале августа. Преподаватель Высшей школы экономики Владимир Бродский рассказал на своей странице в Фейсбуке о том, как подвергся издевательствам со стороны полицейских. Также он пожаловался на «горячую линию» МВД.