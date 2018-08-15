В Москве наказаны полицейские, которые задержали и досматривали преподавателя ВШЭ на Ярославском вокзале
В Москве наказаны полицейские, которые задержали и досматривали преподавателя Высшей школы экономики на Ярославском вокзале. Шестерых сотрудников правоохранительных органов привлекли к строгой дисциплинарной ответственности в связи с неадекватными действиями. Решение было принято после проверки, — рассказали в Московской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел в начале августа. Преподаватель Высшей школы экономики Владимир Бродский рассказал на своей странице в Фейсбуке о том, как подвергся издевательствам со стороны полицейских. Также он пожаловался на «горячую линию» МВД.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 22:38
О, это абсолютно бесчеловечное и беспрецедентное по жестокости наказание - строгая дисциплинарная ответственность!
Смогут ли мильтоны вытерпеть такую мУку?
Они ведь такие нежные и беззащитные!
neyexo 15 августа 2018 | 22:42
ПОНЯЛ!!!
Так ведь он в Берлин едет
Будет что Меркель предъявить
Думал, что происходит
Скоро все пройдет
zapadnay 15 августа 2018 | 23:05
Надо же, аж к «строгой дисциплинарной ответственности».
beobachter 15 августа 2018 | 22:44
https://echo.msk.ru/news/2259744-echo.html Шестерых сотрудников правоохранительных органов привлекли к строгой дисциплинарной ответственности в связи с неадекватными действиями.
Погрозили пальчиком и отказали в присвоении ВНЕОЧЕРЕДНОГО звания. Оччень строгое наказание!!!
nestor199 15 августа 2018 | 23:01
Я бы порекомендовал профессорам из ВШЭ мимо урн окурки не бросать и переходить дорогу только на зеленый свет