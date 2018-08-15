Президент США пригрозил отозвать доступ к секретным материалам бывших руководителей разведки и ФБР
Ранее Дональд Трамп отозвал допуск экс-директора ЦРУ Джона Бреннана. В Белом доме ранее обвинили их в стремлении использовать получаемые секретные данные в политических, а иногда и финансовых целях. Бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер и экс-глава ФБР Джеймс Коми резко критиковали Трампа, как и Майкл Хейден, который ранее руководил Агентством национальной безопасности и ЦРУ.
Комментарии1
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felik23 15 августа 2018 | 22:49
Президент США пригрозил: https://youtu.be/Gvf0Wv3vCBs