Сотрудникам российской версии журнала Forbes начали выплачивать зарплату за июль, утверждает шеф-редактор Николай Мазурин. Он уточнил, что получил смс-оповещение о переводе заработной платы около восьми вечера. Сегодня сентябрьский номер журнала был подписан и сдан, добавил шеф-редактор. В среду ряд журналистов Forbes отказались выходить на работу, рассказали «Интерфаксу» источники в редакции. Часть сотрудников пригрозили перестать выходить на работу с четверга, в связи с невыплатой июльской зарплаты. Ранее журналисты пожаловались на задержки в прокуратуру.