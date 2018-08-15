Сотрудникам российской версии журнала Forbes начали выплачивать зарплату за июль
Сотрудникам российской версии журнала Forbes начали выплачивать зарплату за июль, утверждает шеф-редактор Николай Мазурин. Он уточнил, что получил смс-оповещение о переводе заработной платы около восьми вечера. Сегодня сентябрьский номер журнала был подписан и сдан, добавил шеф-редактор. В среду ряд журналистов Forbes отказались выходить на работу, рассказали «Интерфаксу» источники в редакции. Часть сотрудников пригрозили перестать выходить на работу с четверга, в связи с невыплатой июльской зарплаты. Ранее журналисты пожаловались на задержки в прокуратуру.
Комментарии2
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patrikk_1 15 августа 2018 | 22:40
Сотрудникам российской версии журнала Forbes начали выплачивать зарплату за июль...
Пришёл транш за "Марш матерей"? Оперативно работают, вот что значит капитализм.
viktorova 15 августа 2018 | 23:04
Поигожинским пока зарплату не задерживают. Платят украдеными у России деньгами и кровавыми, полученными за убийство российских журналистов в ЦАР.