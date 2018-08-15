Британский художник Бэнкси утверждает, что не имеет отношения к выставке своих работ в Москве

Это чистая правда, экспозицию собрали без него, — сказала «Эху Москвы» PR-директор мероприятия в Центральном Доме Художника Елена Бухмак.Елена Бухмак добавила, что Бэнкси впервые написал у себя в Инстаграмме про выставку, к которой он сам не имеет отношения. По мнению PR-директора мероприятия это значит, что для него это событие значимо.

С 1 июня на выставку пришли 252 тысячи человек.