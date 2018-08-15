Британский художник Бэнкси утверждает, что не имеет отношения к выставке своих работ в Москве
Это чистая правда, экспозицию собрали без него, — сказала «Эху Москвы» PR-директор мероприятия в Центральном Доме Художника Елена Бухмак.Елена Бухмак добавила, что Бэнкси впервые написал у себя в Инстаграмме про выставку, к которой он сам не имеет отношения. По мнению PR-директора мероприятия это значит, что для него это событие значимо.
С 1 июня на выставку пришли 252 тысячи человек.
Комментарии4
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piterjanis 15 августа 2018 | 22:15
Работы-то его,просто из разных коллекций.
kaputvsemu 15 августа 2018 | 22:21
Так автору заплатят? Или опять поступили по-русски - тупо спёрли?
igorrrpadlowitchs 15 августа 2018 | 22:23
kaputvsemu: обычное рашкинское еба...ово!
andy66 15 августа 2018 | 22:29
любой контакт с Москвой сейчас настолько токсичен, что означает конец профессиональной репутации